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Самара
Профиль пользователя Dinara1

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О себе

Больше слушаю, чем говорю)) люблю путешествия, настольные игры и свою работу )
С радостью прогуляюсь по городу или посижу в уютном месте

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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