Самара

Профиль пользователя Dinara1

О себе Больше слушаю, чем говорю)) люблю путешествия, настольные игры и свою работу )

С радостью прогуляюсь по городу или посижу в уютном месте

Была в сети на этой неделе

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