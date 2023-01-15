Я люблю готовить разные блюда, экспериментировать в этом плане. Также люблю слушать музыку, по большей части слушаю попсу. Остальное можно узнать, пообщавшись лично 😉

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🏢 Работа ☣️ Токсичность

Самара → пообщаться Давай скрасимся друг у друга этот дождливый день? ☀️

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.