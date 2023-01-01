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Самара
Профиль пользователя Daniya

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О себе

учусь в медицинском ВУЗе, хочу начать заниматься йогой, люблю абсолютно рандомные песни, слушаю то, что понравится.
люблю видеоигры и смотреть летсплеи по хоррорам, но сама боюсь играть, моя любимая игра - Симс
хочется найти классных и интересных людей!!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🎭 Театр🖼 Выставка / музей
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