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Самара
учусь в медицинском ВУЗе, хочу начать заниматься йогой, люблю абсолютно рандомные песни, слушаю то, что понравится.
Самара
Профиль пользователя Daniya
О себе
учусь в медицинском ВУЗе, хочу начать заниматься йогой, люблю абсолютно рандомные песни, слушаю то, что понравится.
люблю видеоигры и смотреть летсплеи по хоррорам, но сама боюсь играть, моя любимая игра - Симс
хочется найти классных и интересных людей!!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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