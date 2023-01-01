О себе

учусь в медицинском ВУЗе, хочу начать заниматься йогой, люблю абсолютно рандомные песни, слушаю то, что понравится.

люблю видеоигры и смотреть летсплеи по хоррорам, но сама боюсь играть, моя любимая игра - Симс

хочется найти классных и интересных людей!!