Самара
Профиль пользователя Buxster

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О себе

Не так давно переехал в Самару, изучаю город.
Люблю рок концерты.
Хочу экскурсий по городу и барам

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

События пользователя

Самара → сходить на мероприятие

Сходить на экскурсию "Рок и Волга"

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya_3424
Самара → Другое

Молодость, приключения х)

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