Самара
Профиль пользователя Aselia
О себе
Люблю слушать хорошую музыку🎧🎵✌
Люблю прогулки на свежем воздухе🎡🌞🌈
Люблю смотреть детективы📺, расследования🔎🕯🙃
Люблю рисовать🖼🎨🤗
Люблю животных🐱
Люблю кофе☕, мороженое🍧, тортики🍰, блинчики🥞, пиццу🍕 и роллы🥢
Профиль обновлён 30 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Хочу найти друзей
Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)
Молодость, приключения х)
Может нам с тобой повезет, ✨и мы найдем друг в друге дружбу?!)
Ищу подругу )
Сходить в кино
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