Самара
Профиль пользователя Aselia

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О себе

Люблю слушать хорошую музыку🎧🎵✌
Люблю прогулки на свежем воздухе🎡🌞🌈
Люблю смотреть детективы📺, расследования🔎🕯🙃
Люблю рисовать🖼🎨🤗
Люблю животных🐱
Люблю кофе☕, мороженое🍧, тортики🍰, блинчики🥞, пиццу🍕 и роллы🥢

Профиль обновлён 30 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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Хочу найти друзей

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Воронеж → Другое

Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)

маленькое фото пользователя Nastya_3424
Самара → Другое

Молодость, приключения х)

маленькое фото пользователя annfedulova
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Может нам с тобой повезет, ✨и мы найдем друг в друге дружбу?!)

маленькое фото пользователя Aleksandra25
Самара → Другое

Ищу подругу )

маленькое фото пользователя Yunoti
Самара → Другое

Сходить в кино

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