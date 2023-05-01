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Самара
Профиль пользователя Artem7

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О себе

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить

За мир во всем мире 🌏

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулись 104 участника

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