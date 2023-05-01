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Самара
Самара
Профиль пользователя Artem7
О себе
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Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать
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