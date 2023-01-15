Самара
Профиль пользователя Arina05

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О себе

Люблю музыку, панк-рок, RnB, хип-хоп, попса. Без музыки жизнь - не жизнь.
Занимаюсь спортом, бегаю, много гуляю, хожу в зал.
Я дизайнер, делаю прикольные картинки и сайты

Профиль обновлён 28 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в бар, пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya_3424
Самара → Другое

Молодость, приключения х)

маленькое фото пользователя Nastasia13
Москва → Другое

Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

маленькое фото пользователя Nastyushkin
Москва → Другое

Ищу подружку🤗

маленькое фото пользователя Aleksandra25
Самара → Другое

Ищу подругу )

маленькое фото пользователя Yunoti
Самара → Другое

Сходить в кино

маленькое фото пользователя Nastasia23
Одинцово → Другое

Общение, дружба

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