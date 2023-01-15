Люблю музыку, панк-рок, RnB, хип-хоп, попса. Без музыки жизнь - не жизнь. Занимаюсь спортом, бегаю, много гуляю, хожу в зал. Я дизайнер, делаю прикольные картинки и сайты

Профиль обновлён 28 апреля 2023 г.

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