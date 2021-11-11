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Самара
Профиль пользователя Anton_Anton

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О себе

Бываю веселым, бываю и душным) Могу заметить тебя тонко, хотя бываю и слоном в посудной лавке. Я такой каким меня видишь ты)

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Самара → активный отдых
Покататься на велосипеде в р-не Воронежских озёр) Может не очень долго
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