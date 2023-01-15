Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Самара → прогуляться, перекусить Прогуляться, сходить в бар или в кино

Самара → Другое Что-то хочу, а что не понимаю)

Самара → Другое Прогуляться по старому городу, сходить на пляж

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Самара.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.