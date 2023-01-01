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Самара
Меня зовут Аня,мне 23) Люблю честных и добрых людей
Самара
Профиль пользователя Anna1207
О себе
Меня зовут Аня,мне 23) Люблю честных и добрых людей
Хочу найти близких по духу подруг🥹
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться
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