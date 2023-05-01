⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Самара

Самара
Профиль пользователя Anastazy_Green

фото пользователя Anastazy_Green
фото #2 пользователя Anastazy_Green
фото #3 пользователя Anastazy_Green
фото #4 пользователя Anastazy_Green
фото #5 пользователя Anastazy_Green
фото #6 пользователя Anastazy_Green
фото #7 пользователя Anastazy_Green
фото #8 пользователя Anastazy_Green

О себе

Я меломан, но в основном слушаю песни о любви, люблю читать, особенно фентези и романтику, нравится играть в настольные игры) Остальное будете узнавать постепенно) хочу найти друзей для приятного времяпрепровождения)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно 💰 Инвестиции / бизнес

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasia2606
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг) 💅🏻
маленькое фото пользователя Winter
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
маленькое фото пользователя Arina05
Самара → Другое
Погулять, сходить в бар, пообщаться
маленькое фото пользователя Buxster
Самара → Другое
Сходить на экскурсию "Рок и Волга"
маленькое фото пользователя ksuu
Самара → Другое
Поболтать о жизни
маленькое фото пользователя Anna352
Самара → Другое
Прогуляться, сходить в бар или в кино
маленькое фото пользователя Jeweller08
Самара → Другое
Потешно провести время вместе
маленькое фото пользователя Sorelli
Самара → Другое
Что-то хочу, а что не понимаю)
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Самара

Ищешь друзей и компанию в городе Самара?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Самара.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.