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Самара
Самара
Профиль пользователя Anastasia763
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино
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