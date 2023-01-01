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Самара
Профиль пользователя Anastasia763

фото пользователя Anastasia763

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kitinka

Самара → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, общение, прогулки, всякое такое)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Alexey322

Самара → собрать компанию

Угар, смех, хихи да хаха.

Откликнулись 2 участника

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