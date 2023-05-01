Очень люблю готовить. Если бы я выбирал смерть, то я бы выбрал свариться в масле рядом с картошкой фри. Абсолютно не хочу обсуждать политику, хочу именно что поболтать/погулять/выпить. Могу поддержать тему разговора, даже если не понимаю о чём идёт речь.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Самара.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.