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Самара
Профиль пользователя Alex_Friday

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О себе

Организатор массовых мероприятий и авторских туров
Собираю крутые тусовки
Бегаю марафоны
Восходил на Эльбрус
Разряд по парашютному спорту, роупджампинг
Меняю себя и мир вокруг

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн
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