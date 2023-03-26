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Самара
Организатор массовых мероприятий и авторских туров
Самара
Профиль пользователя Alex_Friday
О себе
Организатор массовых мероприятий и авторских туров
Собираю крутые тусовки
Бегаю марафоны
Восходил на Эльбрус
Разряд по парашютному спорту, роупджампинг
Меняю себя и мир вокруг
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн
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