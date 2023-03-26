Самара

Профиль пользователя Alex_Friday

О себе Организатор массовых мероприятий и авторских туров

Собираю крутые тусовки

Бегаю марафоны

Восходил на Эльбрус

Разряд по парашютному спорту, роупджампинг

Меняю себя и мир вокруг

Был в сети на этой неделе

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