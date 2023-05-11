Самара
Профиль пользователя Aleksandra25
О себе
Ищу подругу , что бы гулять по вечерам 😁
Профиль обновлён 2 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 📚 Книги
Не нравится:
💩 Странный юмор
События пользователя
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