Самара
Профиль пользователя Aaori
О себе
Много думаю на темы от вкуса зубочистки до вариантов применения фракталов в созерцании жизни города по утрам.
Читаю книги и время от времени, жанр преимущественно фантастика и фентези.
Обожаю истории людей. Самые разные. Люблю поговорить в живую, послушать людей.
Могу рассказать о своей собственной религии.
Люблю поиграть в игры, но чаще всего выбор игр зависит от того с кем я играю. Могу легко поехать в другой город, если человек к которому я еду мне симпатичен.
Много работаю и довольно успешно.
Честно и открыто отвечаю на любые вопросы, за исключением коротного пула больных тем (на них сложно выйти)
Часто слышу откровения в свой адрес о том какой я специфичный - вроде как открытый, но при этом на дистанции.
Меняю мир вокруг.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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