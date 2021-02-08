Много думаю на темы от вкуса зубочистки до вариантов применения фракталов в созерцании жизни города по утрам. Читаю книги и время от времени, жанр преимущественно фантастика и фентези. Обожаю истории людей. Самые разные. Люблю поговорить в живую, послушать людей. Могу рассказать о своей собственной религии. Люблю поиграть в игры, но чаще всего выбор игр зависит от того с кем я играю. Могу легко поехать в другой город, если человек к которому я еду мне симпатичен. Много работаю и довольно успешно. Честно и открыто отвечаю на любые вопросы, за исключением коротного пула больных тем (на них сложно выйти) Часто слышу откровения в свой адрес о том какой я специфичный - вроде как открытый, но при этом на дистанции. Меняю мир вокруг.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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