Работаю в продажах, увлекаюсь танцами(сальса Нью-Йорк, бачата), играю на гитаре. Есть сап, не с кем поплавать;)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💨 Кальян

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