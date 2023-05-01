Самара
Профиль пользователя 2room
О себе
Работаю в продажах, увлекаюсь танцами(сальса Нью-Йорк, бачата), играю на гитаре. Есть сап, не с кем поплавать;)
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💨 Кальян
Не нравится:
🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться ✝️ Религия ☣️ Токсичность
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