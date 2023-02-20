⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Салават

Салават
Профиль пользователя Iluza

фото пользователя Iluza

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей

События пользователя

Уфа → прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей которые смотрят аниме, играют в Genshin Impact.....

маленькое фото пользователя Margariiiit
маленькое фото пользователя veranika_kim
Откликнулись 2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Салават

маленькое фото пользователя Alena_devil
маленькое фото пользователя Evgeniy12334
маленькое фото пользователя Valdemar_13.01
маленькое фото пользователя RuslanUra
маленькое фото пользователя Gulfiya86
маленькое фото пользователя Sofya

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам