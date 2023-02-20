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Салават
Салават
Профиль пользователя Iluza
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей
События пользователя
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