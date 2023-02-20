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Салават
Салават
Профиль пользователя Alena_devil
О себе
С самого детства рисую и занимаюсь танцами, так же было плаванье и море творческих хобби. Люблю поболтать, не столь важно даже о чëм. Так же играю в геншин и иногда в другие игры от этой компании
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан
Участие в других событиях
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