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Салават
Профиль пользователя Alena_devil

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О себе

С самого детства рисую и занимаюсь танцами, так же было плаванье и море творческих хобби. Люблю поболтать, не столь важно даже о чëм. Так же играю в геншин и иногда в другие игры от этой компании

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан

Участие в других событиях

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Девочки, пишите))

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Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить

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Было бы супер найти комфортных людей для общения ,прогулок и разговора

Откликнулось 13 участников

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