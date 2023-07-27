О себе

Ну что тут можно сказать, обычный офисный клерк с графиком 5/2 и отпуском 2 раза в год.

Поверили? А вот и нет😂

Увлечений много начиная с походов заканчивая участием в соревнованиях по даун Хиллу а между, музыка, фильмы, книги, горы и многое другое ☺️