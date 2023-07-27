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Санкт-Петербург
Ну что тут можно сказать, обычный офисный клерк с графиком 5/2 и отпуском 2 раза в год.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zulfat
О себе
Ну что тут можно сказать, обычный офисный клерк с графиком 5/2 и отпуском 2 раза в год.
Поверили? А вот и нет😂
Увлечений много начиная с походов заканчивая участием в соревнованиях по даун Хиллу а между, музыка, фильмы, книги, горы и многое другое ☺️
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян
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