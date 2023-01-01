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Санкт-Петербург
Профиль пользователя zoya_vas

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О себе

Привет! Меня зовут Зоя, и я надеюсь найти интересных людей для общения и дружбы)

Мои увлечения: рисование, пластилин, мультфильмы. Хотела бы ещё чаще смотреть аниме, мне очень нравится такая стилистика; так что рада буду, если подскажите, что посмотреть. Игры нравятся. В основном "для девочек" (Геншин, симс, life Is strange) и инди игры. Готова пробовать новые жанры) Хочу ещё пройти Хогвартс, хоть и не могу назвать себя фанатом ГП.

Из интересного: умею играть на фортепиано. Навыки правда сдают, т. т. не практикуюсь. Да и вообще с музыкой у меня сложные отношения.

Есть свой блог на ютубе с 20-ю подписчиками) Планирую вновь за него взяться - попробовать новый формат.

Временами возвращаюсь к английскому, но забрасываю) Буду рада другу, с которым вместе можно будет прокачивать навыки.

По поводу спорта - я не спортивная) Но очень хочу стать активнее.

Как-то так) Всём хорошего дня!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Псков → путешествия

Поездка в Печоры на день

Санкт-Петербург → путешествия

Приглашаю прокатиться на поезде до Печор

Псков → пообщаться

Место, где можно излить душу и поддержать друг друга

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Участие в других событиях

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Саратов → пообщаться

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

Откликнулось 46 участников

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Тольятти → пообщаться

Кооператив творческих личностей, начинающие блоггеры, художники и проч

Откликнулись 22 участника

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Поболтать по душам о том о сем 😅🙂

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Аниме, книги, kpop, Дорамы, геншин

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Тут в описании, все написала😌

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