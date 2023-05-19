Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zom13i

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О себе

Работаю и живу за границей.
Не хватает общения на родном языке.
Улекаюсь космосом. Слушаю металл.
Хожу в театральный и музыкальные кружки.
Занят ремонтом, который не кончается 😅

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес

События пользователя

Турнэ → пообщаться

KSP 1 помощь новичкам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

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