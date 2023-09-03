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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zlodey986

фото пользователя Zlodey986

О себе

Воспитываю замечательную собаку. Слушаю любой рок и не очень люблю попсу и крайне не переношу рэп. Поорать песни киша за рулём это святое)) В беседах больше слушаю чем говорю.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🏢 Работа🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия🪐 Астрология / таро
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