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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zlodey986
О себе
Воспитываю замечательную собаку. Слушаю любой рок и не очень люблю попсу и крайне не переношу рэп. Поорать песни киша за рулём это святое)) В беседах больше слушаю чем говорю.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🏢 Работа🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться
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