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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zionist

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О себе

Общительная, милая, люблю читать книжки :)
Всё остальное можно спросить, если интересно :)

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 📸 Пофоткаться

Не нравится:

✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 📺 Политика 🏫 Учеба 💨 Кальян 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб
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