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Санкт-Петербург
оригинального описания пока еще не придумала, так что:
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zhuga7
О себе
оригинального описания пока еще не придумала, так что:
27 лет, переехала в питер 3 года назад, но так и не нашла здесь тру друга, чтоб прям не чувствовать себя одиноко💔
люблю музло, своего кота, пожрать, тупить и придумывать шутки, которые никогда не пошучу.
обожаю фэнтези-миры, свалила бы в одну такую вселенную, если б была возможность🖤 была бы там эльфом-целителем (туц я обычный скучный врач), жила бы в домике в лесу, лечила бы волков, варила зелья, а не вот это вот всё
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать
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