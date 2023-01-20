О себе

оригинального описания пока еще не придумала, так что:

27 лет, переехала в питер 3 года назад, но так и не нашла здесь тру друга, чтоб прям не чувствовать себя одиноко💔

люблю музло, своего кота, пожрать, тупить и придумывать шутки, которые никогда не пошучу.

обожаю фэнтези-миры, свалила бы в одну такую вселенную, если б была возможность🖤 была бы там эльфом-целителем (туц я обычный скучный врач), жила бы в домике в лесу, лечила бы волков, варила зелья, а не вот это вот всё