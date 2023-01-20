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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zhuga7

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О себе

оригинального описания пока еще не придумала, так что:
27 лет, переехала в питер 3 года назад, но так и не нашла здесь тру друга, чтоб прям не чувствовать себя одиноко💔
люблю музло, своего кота, пожрать, тупить и придумывать шутки, которые никогда не пошучу.
обожаю фэнтези-миры, свалила бы в одну такую вселенную, если б была возможность🖤 была бы там эльфом-целителем (туц я обычный скучный врач), жила бы в домике в лесу, лечила бы волков, варила зелья, а не вот это вот всё

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🪩 Ночной клуб
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