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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zhenya_m

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О себе

В Питере 3 года, работаю на фрилансе (маркетолог), поэтому свободного времени достаточно))

Люблю путешествовать, активно проводить время и просто гулять по красивым местам и обсуждать всякое)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулись 122 участника

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Vladislava

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Weekend chill out

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя fatum

Санкт-Петербург → другое

Ищу подружку, которая за любой движ!

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Dariya.M

Санкт-Петербург → путешествия

Поездка в г. Крандштат 🏰

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲

Откликнулось 13 участников

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