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Санкт-Петербург
В Питере 3 года, работаю на фрилансе (маркетолог), поэтому свободного времени достаточно))
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zhenya_m
О себе
В Питере 3 года, работаю на фрилансе (маркетолог), поэтому свободного времени достаточно))
Люблю путешествовать, активно проводить время и просто гулять по красивым местам и обсуждать всякое)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие
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