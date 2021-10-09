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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zhanna19

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О себе

Люблю активно проводить выходные. Очень хочу пробовать что-то новое ) прыгала с парашютом ,каталась на вейкборде, картинг,велик, коньки , ролики)
Мечтаю научиться кататься на лыжах и сноуборде)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🐈 Домашние животные🏫 Учеба
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