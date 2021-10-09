Санкт-Петербург

Профиль пользователя Zhanna19

О себе Люблю активно проводить выходные. Очень хочу пробовать что-то новое ) прыгала с парашютом ,каталась на вейкборде, картинг,велик, коньки , ролики)

Мечтаю научиться кататься на лыжах и сноуборде)

Была в сети пару дней назад

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