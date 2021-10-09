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Санкт-Петербург
Люблю активно проводить выходные. Очень хочу пробовать что-то новое ) прыгала с парашютом ,каталась на вейкборде, картинг,велик, коньки , ролики)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zhanna19
О себе
Люблю активно проводить выходные. Очень хочу пробовать что-то новое ) прыгала с парашютом ,каталась на вейкборде, картинг,велик, коньки , ролики)
Мечтаю научиться кататься на лыжах и сноуборде)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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