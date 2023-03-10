Месяц назад переехал в этот замечательный город. Из интересов музыка - пишу песни и играю на гитаре (ну как пишу, пытаюсь) Малость увлекаюсь фотографией, можем поделать фоточки. Мастер по пирсингу и просто человек который пытается привыкнуть к Питеру

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

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