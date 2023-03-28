О себе

Привет, меня зовут Алла)

В Питере уже 12 лет, я работаю, учусь и хожу в спортзал, поэтому мы можем обсудить с тобой качалку 😅

Люблю авторское кино, из любимых режиссеров: Тарантино, Дэвид Линч, Вонг Кар Вай. Также обожаю музыку, слушаю разные жанры, от техно до r’n’b.

Поддержу любую тему разговора, с радостью схожу на выставку, театр или просто пропустить по бокальчику и поболтать.

Буду рада новым интересным знакомствам!

Only good vibes 😎

Обмен мемами приветствуется!