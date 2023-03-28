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Санкт-Петербург
Привет, меня зовут Алла)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zelenoevino
О себе
Привет, меня зовут Алла)
В Питере уже 12 лет, я работаю, учусь и хожу в спортзал, поэтому мы можем обсудить с тобой качалку 😅
Люблю авторское кино, из любимых режиссеров: Тарантино, Дэвид Линч, Вонг Кар Вай. Также обожаю музыку, слушаю разные жанры, от техно до r’n’b.
Поддержу любую тему разговора, с радостью схожу на выставку, театр или просто пропустить по бокальчику и поболтать.
Буду рада новым интересным знакомствам!
Only good vibes 😎
Обмен мемами приветствуется!
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб
Не нравится:
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