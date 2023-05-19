Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zayac_volk

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О себе

В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился…
Характер мягкий. Не женат.
Ищу сокровище :)
🏴‍☠️

Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 💰 Бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

А не пора ли нам весело провести время?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Daria_Goncharova
Санкт-Петербург → Другое

Давай исследовать пригород Санкт-Петербурга?

маленькое фото пользователя Daria_Goncharova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар сегодня вечером

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