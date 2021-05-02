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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Zavrik

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О себе

Проживаю неподалеку от Петербурга. Учусь на филологическом факультете. Люблю долгие бесцельные прогулки по городу, походы в музеи, на лекции. Вообще я за любую подвижную и/или развивающую деятельность.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогулка по Петербургу
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