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Санкт-Петербург
Хотела бы найти подругу на долгое время. В идеале такого же интроверта 😅
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Z_a_r_a
О себе
Хотела бы найти подругу на долгое время. В идеале такого же интроверта 😅
Можно вместе почитать в библиотеке, попить кофе, покататься на велосипеде, поговорить, заняться чем-то новым или иметь общее хобби❤️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться
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