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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Z_a_r_a

фото пользователя Z_a_r_a

О себе

Хотела бы найти подругу на долгое время. В идеале такого же интроверта 😅
Можно вместе почитать в библиотеке, попить кофе, покататься на велосипеде, поговорить, заняться чем-то новым или иметь общее хобби❤️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💨 Кальян💃 Потанцевать

События пользователя

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Очень хочу найти лучшую подругу с которой будем долгое время:)

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