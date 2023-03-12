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Санкт-Петербург
Профиль пользователя z1esh

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О себе

Комнатный червяк , Заебали игры , поэтому перехожу на ИРЛ ( ибо оч одиноко почему-то)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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