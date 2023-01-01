О себе

Меня зовут Дима. Мне 21 год, проживаю в Санкт-Петербурге. Сам родом из Иркутской области, переехал в Петербург учится, но не выдержав 2 курса, отчислился. Сейчас работаю бариста, и зарабатываю денюжки на жизнь. Планирую в следующем учебном году перепоступать на биоинженерные технологии.

Из увлечений занимаюсь уже 5 лет волейболом. Самоучка, поэтому путь был тернистый и сложный. Но сейчас играю уже более менее выше среднего уровня. Также увлекаюсь японской культурой и все-все, что с ней связано. Однажды побывал в этой стране и просто влюбился в нее.

Люблю варить волшебные бобы людям и украшать их серые будни, пххаах. Поэтому тем, чем я сейчас занимаюсь реально приносит мне удовольствие.

Слушаю разную музыку ( от джаза до метала )

Играю в разные игры ( от танков до сингл проектов)

Смотрю разные сериалы и аниме (от Рик и Морти до тетради смерти)

Также приносит огромное удовольствие покатушки по городу на машине. В Петербурге это особенно приятно.

В будущем хочу заинтересоваться настолками, но пока нет людей, с которыми можно поиграть)