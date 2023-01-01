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Санкт-Петербург
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О себе

Меня зовут Дима. Мне 21 год, проживаю в Санкт-Петербурге. Сам родом из Иркутской области, переехал в Петербург учится, но не выдержав 2 курса, отчислился. Сейчас работаю бариста, и зарабатываю денюжки на жизнь. Планирую в следующем учебном году перепоступать на биоинженерные технологии.
Из увлечений занимаюсь уже 5 лет волейболом. Самоучка, поэтому путь был тернистый и сложный. Но сейчас играю уже более менее выше среднего уровня. Также увлекаюсь японской культурой и все-все, что с ней связано. Однажды побывал в этой стране и просто влюбился в нее.
Люблю варить волшебные бобы людям и украшать их серые будни, пххаах. Поэтому тем, чем я сейчас занимаюсь реально приносит мне удовольствие.
Слушаю разную музыку ( от джаза до метала )
Играю в разные игры ( от танков до сингл проектов)
Смотрю разные сериалы и аниме (от Рик и Морти до тетради смерти)
Также приносит огромное удовольствие покатушки по городу на машине. В Петербурге это особенно приятно.
В будущем хочу заинтересоваться настолками, но пока нет людей, с которыми можно поиграть)

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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