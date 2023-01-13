⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя yushaaak

фото пользователя yushaaak

О себе

мне 19 лет, увлекаюсь лошадьми, есть конное образование)
также работаю админом квестов, люблб онлайн и живое общение, хочу найти подружку 😛

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры💨 Кальян

Не нравится:

💩 Шутки про говно📚 Книги✝️ Религия📺 Политика🏫 Учеба🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу себе подружку 😋

маленькое фото пользователя Mari_sha001
маленькое фото пользователя Vikkkkkkka
маленькое фото пользователя xtraLina
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя Medovyha
маленькое фото пользователя Sterva43
маленькое фото пользователя Lil_Lesya
Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя Miss_arinka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

Откликнулось 57 участников

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 35 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя businka_ti
маленькое фото пользователя S.ontiago
маленькое фото пользователя Hanna_show
маленькое фото пользователя Generator
маленькое фото пользователя Rainy_spb
маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя KatyaBel
маленькое фото пользователя unltd3088
маленькое фото пользователя Varya_Y
маленькое фото пользователя Dark_Lips
маленькое фото пользователя Medovyha
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя Angielika
маленькое фото пользователя Nailya2809
маленькое фото пользователя Tomass
маленькое фото пользователя Nata227
маленькое фото пользователя annakern1
маленькое фото пользователя Lime_Miami
маленькое фото пользователя Skittles
маленькое фото пользователя Rozi
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя Vita9
маленькое фото пользователя Joseph
маленькое фото пользователя Helen25
маленькое фото пользователя Konstantin_VAN

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам