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Санкт-Петербург
мне 19 лет, увлекаюсь лошадьми, есть конное образование)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя yushaaak
О себе
мне 19 лет, увлекаюсь лошадьми, есть конное образование)
также работаю админом квестов, люблб онлайн и живое общение, хочу найти подружку 😛
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры💨 Кальян
Не нравится:
💩 Шутки про говно📚 Книги✝️ Религия📺 Политика🏫 Учеба🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт
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