Санкт-Петербург

Профиль пользователя yushaaak

О себе мне 19 лет, увлекаюсь лошадьми, есть конное образование)

также работаю админом квестов, люблб онлайн и живое общение, хочу найти подружку 😛

Была в сети на этой неделе

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