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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя yuri.a
О себе
Привет. Я - Юра, работаю в айти, 33. Могу обсудить фильмы и историю. Ищу компанию на выставки, кино, фестивали или просто погулять.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎭 Театр🎮 Видеоигры
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