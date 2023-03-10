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Санкт-Петербург
Профиль пользователя yuri.a

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О себе

Привет. Я - Юра, работаю в айти, 33. Могу обсудить фильмы и историю. Ищу компанию на выставки, кино, фестивали или просто погулять.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎭 Театр🎮 Видеоигры

Не нравится:

💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Встретиться на Дворцовой и погулять по центру вечером

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Галерея Артмуза

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Maru92

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу сходить на выставку "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"

Откликнулись 2 участника

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