Санкт-Петербург

Профиль пользователя yuri.a

О себе Привет. Я - Юра, работаю в айти, 33. Могу обсудить фильмы и историю. Ищу компанию на выставки, кино, фестивали или просто погулять.

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