О себе

Всем приветики) *жму вам лапу*. Готова немного рассказать о себе, человек я разносторонний, и сейчас стараюсь вовлечь себя в интересные мероприятия, как например попробовать это приложение и познакомиться с новыми людьми. Окончила я колледж на делопроизводителя и соответственно работаю по этой же специальности. Не так давно начала посещать занятия по pole acrobatic, время от времени занимаюсь мейком, все карты на стол не буду выкладывать, оставлю на живые встречи, общение)