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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yulysha

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О себе

Всем приветики) *жму вам лапу*. Готова немного рассказать о себе, человек я разносторонний, и сейчас стараюсь вовлечь себя в интересные мероприятия, как например попробовать это приложение и познакомиться с новыми людьми. Окончила я колледж на делопроизводителя и соответственно работаю по этой же специальности. Не так давно начала посещать занятия по pole acrobatic, время от времени занимаюсь мейком, все карты на стол не буду выкладывать, оставлю на живые встречи, общение)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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