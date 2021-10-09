Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yuliya_qaz
О себе
Начинающий фотограф, воспитатель 4кошек и уиппета, люблю погулять, природу, поддержу лёгкий спорт, игры
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Москва → Другое
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Санкт-Петербург → Другое
Велопрогулка
Санкт-Петербург → Другое
Ищу друзей для ярких летних воспоминаний
Санкт-Петербург → Другое
Собрать компанию друзей с общими интересами
Санкт-Петербург → Другое
Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку для похода в фитнесс клуб, появился абонемент на месяц)
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