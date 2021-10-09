Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yuliya_qaz

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О себе

Начинающий фотограф, воспитатель 4кошек и уиппета, люблю погулять, природу, поддержу лёгкий спорт, игры

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Давно хочешь фигуру мечты, много бурлящей энергии и позитива?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

маленькое фото пользователя Astazhi
Санкт-Петербург → Другое

Велопрогулка

маленькое фото пользователя ekkkaterina
Санкт-Петербург → Другое

Ищу друзей для ярких летних воспоминаний

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию друзей с общими интересами

маленькое фото пользователя Qrri
Санкт-Петербург → Другое

Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

маленькое фото пользователя Tatoshka
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку для похода в фитнесс клуб, появился абонемент на месяц)

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