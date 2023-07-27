⬅️ Посмотреть других пользователей в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yuliya2112
О себе
Прогулки по лесу с собакой, вело, лыжи любые, автомобили, танцы, пение под гитару, настольные игры, светлое будущее
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам