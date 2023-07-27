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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yuliya2112

фото пользователя Yuliya2112

О себе

Прогулки по лесу с собакой, вело, лыжи любые, автомобили, танцы, пение под гитару, настольные игры, светлое будущее

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Настольные игры

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поиграть в бильярд

Откликнулось 15 участников

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Санкт-Петербург → собрать компанию

Завтра (22 ноября) кто хочет с нами в сауну сходить?)

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