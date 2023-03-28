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Санкт-Петербург
Профиль пользователя yulikuzi

фото пользователя yulikuzi

О себе

смотрю дорамы, лакорны, слушаю кпоп, залипаю за азиатов 🙈 ищу подружек))
открыта к общению))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти теплых, веселых людей)кроме коллег на работе не с кем пообщаться 😫

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Откликнулся 1 участник
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