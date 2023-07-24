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Санкт-Петербург
Профиль пользователя YuliaTuk

фото пользователя YuliaTuk

О себе

✅ Предприниматель. Образование.
✅ Плавание, пешие прогулки.
✅ Музыка разная.
✅ Театр, музей, фестиваль.
✅ Знакомства с новыми людьми.

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎮 Видеоигры

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Следующие вых. Играем в настолки. У меня есть Элиас. Можете взять свои настолки.

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маленькое фото пользователя valpans
маленькое фото пользователя pmhlv
маленькое фото пользователя Tushka
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Songxisto
маленькое фото пользователя Coolman
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Откликнулось 10 участников

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться. Посидеть в кафе. Поиграть в настолки. Сходить в театр.

маленькое фото пользователя Pavel273
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя annakern1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Jack

Москва → пообщаться

Нетворкинг – собрать интересных людей в одном месте (без токсичности)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Varya_Y

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Интересное времяпровождение , прогулки, общение

Откликнулось 15 участников

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Москва → пообщаться

Пообщаться, и при взаимной симпатии сходить куда нибудь

Откликнулось 5 участников

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Москва → пообщаться

Финансы. Разговоры о деньгах.

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищем 2 девушек для нашего мероприятия "Знакомства для двоих"

Откликнулись 2 участника

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