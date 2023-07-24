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Санкт-Петербург
✅ Предприниматель. Образование.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя YuliaTuk
О себе
✅ Предприниматель. Образование.
✅ Плавание, пешие прогулки.
✅ Музыка разная.
✅ Театр, музей, фестиваль.
✅ Знакомства с новыми людьми.
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎮 Видеоигры
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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