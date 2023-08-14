Люблю петь, залипательно гулять, кататься на лодке (гребной) очень люблю, танцевать люблю (джаз), сидеть в шкафу :Р

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 📚 Книги ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового

🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по Павловскому парку до Садоводства Боде (или ещё где-нибудь)

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Новосибирск → Другое Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

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