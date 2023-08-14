Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yuliaaa
О себе
Люблю петь, залипательно гулять, кататься на лодке (гребной) очень люблю, танцевать люблю (джаз), сидеть в шкафу :Р
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💃 Потанцевать 🎭 Театр 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 📚 Книги ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Новосибирск → Другое
Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить
Санкт-Петербург → Другое
Идей много, реализация подкачивает
Санкт-Петербург → Другое
Музыкальный пикник в парке на беговой
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, поболтать, перекусить, либо покататься на великах)
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка по Павловскому парку до Садоводства Боде (или ещё где-нибудь)
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