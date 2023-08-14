Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yuliaaa

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О себе

Люблю петь, залипательно гулять, кататься на лодке (гребной) очень люблю, танцевать люблю (джаз), сидеть в шкафу :Р

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 📚 Книги ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдём играть в бадминтон!

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

погулять в приятной компании 🦆🐾😃

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

маленькое фото пользователя zlatks
Новосибирск → Другое

Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить

маленькое фото пользователя Matfom
Санкт-Петербург → Другое

Идей много, реализация подкачивает

маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
Санкт-Петербург → Другое

Музыкальный пикник в парке на беговой

маленькое фото пользователя nikmdw
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, поболтать, перекусить, либо покататься на великах)

маленькое фото пользователя MarMikh
Санкт-Петербург → Другое

Прогулка по Павловскому парку до Садоводства Боде (или ещё где-нибудь)

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