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Санкт-Петербург
Занимаюсь с психологом, за два года работы стало проще в понимании своих себя.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yulia02
О себе
Занимаюсь с психологом, за два года работы стало проще в понимании своих себя.
Также хожу на танцы - Дэнсхолл и недавно начала ходить в зал.
Работаю аналитиком бизнес-процессов в it компании
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры
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