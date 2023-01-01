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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yulia02

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О себе

Занимаюсь с психологом, за два года работы стало проще в понимании своих себя.
Также хожу на танцы - Дэнсхолл и недавно начала ходить в зал.
Работаю аналитиком бизнес-процессов в it компании

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры

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