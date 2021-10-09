Системный аналитик(it). Люблю пробовать новое, изучать что-либо, смотреть на воду, волны. Искренняя, N лет в психоанализе. Спорт, физнагрузки: велосипед, пенни, пешие прогулки и плаванье 💙 Книги: читаю очень разное, но в основном что-то морально тяжёлое или наоборот какие-нибудь лёгкие детективы. Творческое: пробую разное, но пока чаще всего выражаю себя на костюмированных вечеринках и делаю попытки что-то нарисовать на себе и одежде. Музыка: кажется, в каждом жанре я могу найти что-то для себя. По-настроению. Занималась вокалом, пробовала играть на барабанной установке. Ищу лёгких на подъем людей, которые умеют, стремятся выражать свои мысли, чувства, желания словами через рот и готовы, хотят что-то из этого: пробовать новое, ходить на разные мастер-классы, вечеринки, выставки, вести душевные диалоги, обсуждать философию, книги, часами гулять и кататься на чем-либо)

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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