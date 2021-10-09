Санкт-Петербург
Профиль пользователя yulan
О себе
Системный аналитик(it).
Люблю пробовать новое, изучать что-либо, смотреть на воду, волны. Искренняя, N лет в психоанализе.
Спорт, физнагрузки: велосипед, пенни, пешие прогулки и плаванье 💙
Книги: читаю очень разное, но в основном что-то морально тяжёлое или наоборот какие-нибудь лёгкие детективы.
Творческое: пробую разное, но пока чаще всего выражаю себя на костюмированных вечеринках и делаю попытки что-то нарисовать на себе и одежде.
Музыка: кажется, в каждом жанре я могу найти что-то для себя. По-настроению. Занималась вокалом, пробовала играть на барабанной установке.
Ищу лёгких на подъем людей, которые умеют, стремятся выражать свои мысли, чувства, желания словами через рот и готовы, хотят что-то из этого: пробовать новое, ходить на разные мастер-классы, вечеринки, выставки, вести душевные диалоги, обсуждать философию, книги, часами гулять и кататься на чем-либо)
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.