Да, я считаю, что миром правят котики. И пью чай с ложкой в кружке. В детстве меня укусила крыса, поэтому у меня есть суперспособности: не пью, не люблю большие и шумные компании, не курю и не ругаюсь матом почти. А вообще спокойный и пушистый дьяволёнок-козерог. ¿Cómo estás?

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → другое Пробежаться по центру города и паркам 😺

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.