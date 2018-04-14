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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yous

фото пользователя Yous
фото #2 пользователя Yous

О себе

Коротко о себе : моим родителям не стыдно.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогуляться по городу и весёлое времяпровождение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
маленькое фото пользователя Gasta
Санкт-Петербург → Другое
найти новые знакомства ,съездить куда-то
маленькое фото пользователя businka_ti
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое
АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ
маленькое фото пользователя TigerTiger
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)
маленькое фото пользователя Generalosa
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
маленькое фото пользователя cherepenova
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кино/кафе/клуб)
маленькое фото пользователя Diana16
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Питеру)
маленькое фото пользователя LadyCat
Санкт-Петербург → Другое
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
маленькое фото пользователя Katiq
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)
маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое
Сходить компанией в бар
маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое
Побродить по городу,перекусить.
маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое
Го вместе отдыхать?)
маленькое фото пользователя Nastya8931
Санкт-Петербург → Другое
Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.
маленькое фото пользователя polin.ink
Санкт-Петербург → Другое
погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк
маленькое фото пользователя 1Asy2
Санкт-Петербург → Другое
Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится
маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое
Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе
маленькое фото пользователя Ekaterina_Kot
Санкт-Петербург → Другое
Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊
маленькое фото пользователя Natali_kr
Санкт-Петербург → Другое
Гулять в выходные
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
маленькое фото пользователя Ylchik
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на разводные мосты
маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое
ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться
маленькое фото пользователя Laina
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в Русский музей
маленькое фото пользователя Angielika
Санкт-Петербург → Другое
Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)
маленькое фото пользователя Krylova
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на каток в Севкабель или в музей
маленькое фото пользователя wi6nya
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по непарадному центру Петербурга
маленькое фото пользователя ILIS
Санкт-Петербург → Другое
В любое удобное время дружелюбно провести досуг
маленькое фото пользователя Natasha24721
Санкт-Петербург → Другое
Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)
маленькое фото пользователя I_am_Victory
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по летнему городу
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