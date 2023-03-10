Нравится кино, кофе, отдых за городом, общение, футбол, взаимное общение, запах скошенной травы и нового пергамента) Твой человек должен быть таким, чтобы и на лавочке с винишком, и на бал )

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

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☣️ Токсичность 📺 Политика

Санкт-Петербург → пообщаться Пообщаться, а дальше видно будет)

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Ищу людей от 18 до 24

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.