Санкт-Петербург
Профиль пользователя YourSmile
О себе
Нравится кино, кофе, отдых за городом, общение, футбол, взаимное общение, запах скошенной травы и нового пергамента)
Твой человек должен быть таким, чтобы и на лавочке с винишком, и на бал )
Профиль обновлён 1 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Хочу создать компанию
новые знакомства, компания
В поиске родственной души:3
общаться и дружить
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Ищу новых подруг
Ищу новых друзей и знакомых
Найти новых друзей:)
Я хочу гулять и общаться
С пришедшей весной гулять на Коменде
Сходить в кино/кафе/клуб)
Ищу людей от 18 до 24
Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру
Ищу новых знакомых
30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами
Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗
Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится
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