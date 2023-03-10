Санкт-Петербург
Профиль пользователя YourSmile

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О себе

Нравится кино, кофе, отдых за городом, общение, футбол, взаимное общение, запах скошенной травы и нового пергамента)
Твой человек должен быть таким, чтобы и на лавочке с винишком, и на бал )

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться, а дальше видно будет)

Участие в других событиях

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Простое, легкое общение 🤗

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Хочу создать компанию

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новые знакомства, компания

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В поиске родственной души:3

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общаться и дружить

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Найти новых друзей:)

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Я хочу гулять и общаться

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С пришедшей весной гулять на Коменде

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Сходить в кино/кафе/клуб)

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Ищу людей от 18 до 24

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Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

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Ищу новых знакомых

маленькое фото пользователя stasya_goat
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30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

маленькое фото пользователя Annushk_a
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Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

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Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

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