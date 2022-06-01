За любой движ(кроме голодовки) Дефолтный айтишник Шарю за компьютерные и настольные игры Катаюсь на велике по Питеру и Ленобласти Бар не посоветую, но сходить за компанию потестить новое местечко всегда за! Прогуляться по городу тоже хорошо (в любую погоду) Кино люблю, с театрами меньше знаком, но и там ещë много интересного

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

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