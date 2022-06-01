Санкт-Петербург
Профиль пользователя Yoric
О себе
За любой движ(кроме голодовки)
Дефолтный айтишник
Шарю за компьютерные и настольные игры
Катаюсь на велике по Питеру и Ленобласти
Бар не посоветую, но сходить за компанию потестить новое местечко всегда за!
Прогуляться по городу тоже хорошо (в любую погоду)
Кино люблю, с театрами меньше знаком, но и там ещë много интересного
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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