Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ylchik

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О себе

Я творческий человек)
Люблю творить, познавать что-то новое
Увлекаюсь игрой на гитаре, тафтингом, мыловарением, декором, рисованием))
Люблю безумно гулять, ходить на баскетбол, дрифтинг, хоккей, и другие разные интересные мероприятия)))
Ищу интересных друзей:)

Профиль обновлён 24 мая 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на разводные мосты

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя Julia18
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей и знакомых

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

маленькое фото пользователя Alina888
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя Alexandraku
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу гулять и общаться

маленькое фото пользователя cherepenova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в кино/кафе/клуб)

маленькое фото пользователя Anastasia2075
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, сделать фотографии тебя на улице

маленькое фото пользователя Kristi_13
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по весеннему Петербургу

маленькое фото пользователя Kovalisssa
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти подругу 🥹❤️

маленькое фото пользователя Ka19
Санкт-Петербург → Другое

Хочу прогуляться по парку

маленькое фото пользователя Julia_Via
Санкт-Петербург → Другое

Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟

маленькое фото пользователя Margo_rita
Санкт-Петербург → Другое

Велопрогулка

маленькое фото пользователя rxalexey
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)

маленькое фото пользователя Olyaska
Санкт-Петербург → Другое

Найти подругу для общения и прогулок в Питере

маленькое фото пользователя Hoshi
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в Эрмитаж

маленькое фото пользователя Makar_55
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти приятную собеседницу

маленькое фото пользователя Admin
Санкт-Петербург → Другое

Совместные прогулки

маленькое фото пользователя Ju_li
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться,перекусить

маленькое фото пользователя sokol76
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на великах

маленькое фото пользователя Max_on
Санкт-Петербург → Другое

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