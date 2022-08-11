Я творческий человек) Люблю творить, познавать что-то новое Увлекаюсь игрой на гитаре, тафтингом, мыловарением, декором, рисованием)) Люблю безумно гулять, ходить на баскетбол, дрифтинг, хоккей, и другие разные интересные мероприятия))) Ищу интересных друзей:)

Профиль обновлён 24 мая 2023 г.

Санкт-Петербург → Другое Найти подругу для общения и прогулок в Питере

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Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.