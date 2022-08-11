Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ylchik
О себе
Я творческий человек)
Люблю творить, познавать что-то новое
Увлекаюсь игрой на гитаре, тафтингом, мыловарением, декором, рисованием))
Люблю безумно гулять, ходить на баскетбол, дрифтинг, хоккей, и другие разные интересные мероприятия)))
Ищу интересных друзей:)
Профиль обновлён 24 мая 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
погулять по вечернему петербургу
В поиске родственной души:3
Пофотографирую красиво тебя!
Найди подруг
Ищу новых друзей и знакомых
Ищу новых подруг
Завести друзей
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
Друзья, где вы?..
Я хочу гулять и общаться
Сходить в кино/кафе/клуб)
Покататься на велосипеде
Погулять, сделать фотографии тебя на улице
Прогуляться по весеннему Петербургу
Хочу найти подругу 🥹❤️
Хочу прогуляться по парку
Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟
Велопрогулка
Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)
Найти подругу для общения и прогулок в Питере
Сходить в Эрмитаж
Хочу найти приятную собеседницу
Совместные прогулки
Прогуляться,перекусить
Покататься на великах
Посмотреть футбол ⚽
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