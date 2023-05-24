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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя YchWiLL
О себе
Учитель средней школы, предпочитаю панк-рок старой школы, русский рок. Почти не знаком с новой музыкой. Запойно смотрю сериалы, а некоторые перессатриваю по много раз. Играю в баскетбол, квизы и настольные игры.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие💨 Кальян🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться
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