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Санкт-Петербург
Профиль пользователя YchWiLL

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О себе

Учитель средней школы, предпочитаю панк-рок старой школы, русский рок. Почти не знаком с новой музыкой. Запойно смотрю сериалы, а некоторые перессатриваю по много раз. Играю в баскетбол, квизы и настольные игры.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие💨 Кальян🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Общение ради общения, расскажи как прошел твой день и о чем думаешь

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasia2606

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу приятных в общении людей)

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Lynx02

Москва → пообщаться

Хочется пообщаться с кем-то, с кем будет легко. С кем будем на одной волне.

Откликнулись 4 участника

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